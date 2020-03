Juventus-Inter e le altre, si va verso il no all'ipotesi recupero questo mercoledì

Spunta una nuova possibilità per il recupero di Juventus-Inter e le altre gare di Serie A. Come riportato da Sportmediaset, infatti, quasi tutte le squadre hanno accettato l’ipotesi lanciata inizialmente dal Napoli di recuperare la gara mercoledì, spostando il ritorno delle semifinali di Coppa Italia al 13 maggio. L’unica resistenza al momento è quella dell’Inter perché il big match si dovrebbe giocare con le stesse modalità in cui era prevista Juventus-Milan di Coppa Italia, ovvero senza tifosi di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Le diplomazie sono comunque al lavoro per avere il via libera anche dal club nerazzurro. La decisione ufficiale è attesa in serata. Possibile che Juventus-Inter si giochi in posticipo, quindi di giovedì con le altre gare al mercoledì. Per le altre partite (Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia) al momento permane la possibilità della disputa a porte chiuse.

Anche Gazzetta.it conferma l'ipotesi: al momento non ci sarebbe il sì dell'Inter per disputare la sfida questo mercoledì o giovedì, mentre sarebbero favorevoli Milan e Napoli. Considerata, però, anche la convocazione di un'assemblea straordinaria di Lega proprio per mercoledì, questa ipotesi sembrerebbe prendere sempre meno corpo.