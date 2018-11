Juventus, Inter e Napoli, per Tonali c'è da fare i conti con il Chelsea

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da alcuni media inglesi, ci sarebbe una squadra favorita per il giovane talento italiano Sandro Tonali, fresco di convocazione in nazionale da parte di Roberto Mancini. Pronto a superare Juventus, l’Inter, la Roma ed il Napoli, oltre al Psg, ci sarebbe infatti il Chelsea di Maurizio Sarri, pronto ad investire addirittura 22 milioni di euro per il calciatore.