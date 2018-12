Juventus-Inter, ufficiali: c'è Bentancur. Vrsaljko e Gagliardini dal 1'

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Di seguito le formazioni ufficiali di Juventus-Inter. L'unico dubbio in casa bianconera è risolto: Rodrigo Bentancur recupera in tempo per il Derby d'Italia e si prende la maglia da titolare. Fuori Vecino per l'Inter, dentro Gagliardini mentre a sostituire l'indisponibile Nainggolan è stato chiamato Joao Mario. Vrsaljko vince il ballottaggio sulla corsia destra con D'Ambrosio.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Cancelo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Cristiano Ronaldo A disp. A disp. Perin, Pinsoglio, Benatia, Douglas Costa, Cuadrado, Emre Can, Rugani, Bernardeschi, Spinazzola. All. Allegri.

INTER (4-3-3): Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, Miranda, Asamoah; Gagliardini, Brozovic, Joao Mario; Politano, Icardi, Perisic. A disp. Padelli, De Vrij, Vecino, Lautaro Martinez, Keita, Ranocchia, Borja Valero, D'Ambrosio, Candreva. All. Spalletti.

ARBITRO: Irrati di Pistoia

ASSISTENTI:Meli – Passeri

IV: Doveri

VAR: Guida

AVAR: Carbone