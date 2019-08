Juventus, interesse reale per Miranda del Barça ma la strada è in salita

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus, nei colloqui per lo scambio Danilo-Cancelo, ha chiesto informazioni per il terzino sinistro classe 2000 del Barcellona Juan Miranda. I catalani valutano il giocatore 15 milioni e per lasciarlo partire vorrebbero inserire un diritto di riacquisto da 25 milioni di euro. I bianconeri sono interessati ma vorrebbero spendere al massimo 10 milioni di euro. La strada è tutta in salita, anche perché sul giocatore è forte la concorrenza di mezza Europa. Piace al Marsiglia, ma c'è anche un forte ritorno di fiamma del Real Betis, che per il giocatore significherebbe un ritorno al passato e che per i blaugrana potrebbe facilitare l'acquisto di Firpo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.