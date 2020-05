Juventus, ipotesi doppio tampone in 48 ore per Higuain se ripartissero gli allenamenti collettivi

Ritorno a Torino per Gonzalo Higuain. Nella giornata di ieri l’attaccante della Juventus è ritornato a casa dall’Argentina ed è pronto a sottoporsi al periodo di quarantena di due settimana, come da protocollo per chi rientra dall’estero. I giorni di isolamento però potrebbero essere meno per il Pipita.

Doppio tampone alla Ibra - Secondo quanto riporta Tuttosport, il calciatore bianconero, qualora dovessero riprendere gli allenamenti collettivi, potrebbe anche essere sottoposto ad un doppio tampone nel giro di 48 ore - come il Milan ha fatto con Ibrahimovic - e nel caso di negatività essere aggregato al gruppo.