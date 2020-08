Juventus, ipotesi rescissione per Higuain. Lui non vuole lasciare, ha un anno di contratto

Continua la grana Higuain per la Juventus. Il centravanti argentino, 32 anni e uno stipendio da 7,5 milioni di euro all'anno, non ha intenzione di salutare i bianconeri anzitempo. Paratici vorrebbe liberare l'armadietto del Pipita per sganciarsi di un ingaggio pesante e per svecchiare la rosa, ma la situazione è uguale a quella di 12 mesi fa. La Juve sarebbe disposta a rescindere il contratto, rinunciando a incassare qualcosa dal cartellino, come racconta Tuttosport.