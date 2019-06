Juventus, Isco apre ai bianconeri ma il Real Madrid spara molto alto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Isco ha dato il via libera alla potenziale trattativa che potrebbe portarlo alla Juve nel corso della prossima estate. Il Real Madrid lo ha inserito tra i giocatori che potrebbero lasciare la capitale spagnola, ma il problema resta la valutazione che le Merengues fanno del suo cartellino. Florentino Perez infatti chiede non meno di 80 milioni di euro. Paratici lascia la porta aperta ma dà la priorità alla chiusura degli affari De Ligt e Rabiot, poi ci sarà tempo per puntare al "Mago" dei Blancos. A riportarlo è Il Corriere di Torino.