© foto di J.M.Colomo

La Juventus potrebbe effettivamente decidere di puntare su Isco, trequartista classe 1992 del Real Madrid e della nazionale spagnola, in vista della prossima stagione: secondo quanto riportato da Sky Sport, i bianconeri starebbero tra l'altro ragionando su due possibili trasferimenti in uscita, quelli di Khedira e Pjanic, che andrebbero ad agevolare il trasferimento del talento iberico in bianconero. Isco, infatti, grazie alla sua grande tecnica, può disimpegnarsi anche in un centrocampo a 3, oltre che in attacco e sulla trequarti.