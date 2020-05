Juventus, Jimenez è l'alternativa a Milik: Mendes può essere la carta vincente

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il ds della Juventus Fabio Paratici nei giorni scorsi avrebbe fatto un sondaggio approfondito per conoscere nel dettaglio la situazione dell'attaccante del Wolverhampton Raul Jimenez. Il giocatore messicano viene visto come alternativa a Milik per la sostituzione di Higuain, con gli Wolves che lo valutano almeno 50 milioni di euro. I bianconeri però potrebbero giocare la carta Jorge Mendes, molto influente nel club di Nuno Espirito Santo, che potrebbe intercedere per trasformare l'operazione magari in prestito biennale con obbligo di riscatto nel 2022.