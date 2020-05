Juventus, Jorginho è sempre nei pensieri di Sarri: Alex Sandro può essere la chiave

Miralem Pjanic non ha nessuna intenzione di entrare in un potenziale scambio con il Chelsea per permettere alla Juventus di mettere le mani su Jorginho ed è per questo che i bianconeri stanno pensando a una via alternativa per abbassare le pretese londinesi sul giocatore italo-brasiliano. L'idea è quella di provare a inserire Alex Sandro nella trattativa, che potrebbe essere allargata anche a Emerson Palmieri, primo nome di Paratici proprio per sostituire l'eventuale addio del brasiliano. A riportarlo è Il Corriere di Torino.