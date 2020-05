Juventus, Kaio Jorge ha convinto tutti: il piano di Paratici per il brasiliano

vedi letture

Kaio Jorge resta uno degli obiettivi della Juventus in vista delle prossime stagioni. Il 18enne del Santos è stato valutato attentamente prima in campo e poi tramite i video sia da Paratici che dalla sua squadra di scout e ora la trattativa può prendere il via. Ovviamente per lui sarà complicato mettere in pratica qualche scambio, cosa che invece che verrà fatta con i giocatori europei, ma il ds bianconero sta già pensando alla possibilità di proporre un prestito di uno o due anni, con riscatto obbligatorio. I brasiliani hanno aperto a questo tipo di formula e sono anche disposti ad abbassare le pretese rispetto alla clausola da 75 milioni di euro. Al momento i bianconeri hanno proposto 15-20 milioni contro i 30 richiesti, col Santos che non vuole scendere ulteriormente visto che il 30% del totale andrà nelle tasche del fondo di Giuliano Bertolucci, co-proprietario del cartellino. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.