Juventus-Kean a un bivio. Rinnovare o iniziare una nuova esperienza

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In attesa dei colpi Rabiot e De Ligt, nella Juventus va monitorata con attenzione la situazione legata alle uscite. Moise Kean, sottolinea La Gazzetta dello Sport - interessa sia all’Ajax - guarda caso, il club con cui la Juve parla di De Ligt - sia ad alcune squadre di Premier, Everton in testa. La Juventus e Moise devono solo decidere: rinnovare il contratto o cominciare altrove una nuova esperienza, che porterebbe alla Juve una grande plusvalenza e a Kean una squadra in cui essere un potenziale titolare.