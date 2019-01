Juventus, Kean cerca spazio: c'è il Chievo, concorrenza Bologna

La Juventus cerca una formazione in grado di assicurare spazio e continuità a Moise Kean (18), giovane attaccante prossimo a salutare i bianconeri in prestito. Tuttosport scrive che il ChievoVerona ha inserito l'ex Hellas in cima alla lista degli obiettivi, mentre mister Di Carlo sarebbe pronto ad affidargli l'attacco per la corsa salvezza. Kean, inoltre, piace anche al Bologna mentre la SPAL sembra essersi defilata.