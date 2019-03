Juventus, Kean e il rinnovo: le big aspettano alla finestra

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Inter, Roma, Milan e Napoli seguono l’evolversi della situazione di Kean e del suo rinnovo di contratto. Come riporta Rai Sport, Mino Raiola, agente del talento bianconero, avrebbe chiesto a Paratici un progetto serio per il suo assistito. Kean, che sogna l'Europeo con l'Italia, vorrebbe giocare con più continuità. Il Genoa è pronto a prenderlo in prestito, in corsa c'è anche l'Ajax che potrebbe mettere sul piatto De Ligt.