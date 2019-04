© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prosegue la trattativa per il rinnovo di Moise Kean con la Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport il suo agente Mino Raiola, che ha altri interessi con i bianconeri (vedi De Ligt e Pogba), sta lavorando per arrivare a un accordo fino al 2024. L'ingaggio dell'attaccante classe 2000 verrà ritoccato in alto, con l'attuale accordo che vede il giocatore percepire 550.000 euro a stagione. Resta da capire quali garanzie tecniche potrà dargli Allegri, vero nodo della trattativa.