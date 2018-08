Juventus, Kean ha deciso di restare: a scuola da Cristiano Ronaldo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Spazio al mercato sulle pagine del Corriere di Torino in edicola questa mattina con la Juventus che alla fine ha trattenuto Moise Kean nonostante i sondaggi di alcune società nel corso delle ultime settimane. L'attaccante ha scelto di rimanere quattro mesi in bianconero per sfruttare gli allenamenti insieme a Cristiano Ronaldo e ha scelto il numero 18 per la sua prima parte di stagione all'ombra della Mole.