Juventus-Kean, il nodo contratto che ha portato alla cessione all'Everton

Analizzando la cessione - ormai definita in tutti dettagli - di Moise Kean all'Everton, La Gazzetta dello Sport sottolinea in particolare come sia stato il nodo del contratto a spingere la Juventus a questa scelta.

Il nodo contratto - Kean in Inghilterra guadagnerà visibilità e soldi (dai 550 mila euro della Juve ai 3 milioni, per 5 anni, dell’Everton). Mino Raiola è convinto che il suo assistito debba giocare con continuità, cosa che alla Juve non possono garantirgli. I tifosi s’interrogano se rinunciare al Millennial più forte d’Italia sia la scelta giusta e se 40 milioni non siano pochi, considerando il potenziale del giocatore. Kean però ha il contratto in scadenza e tra un anno potrà liberarsi a zero: nonostante numerosi tentativi la Juve non ha trovato un accordo col suo procuratore e anche questo ha contribuito alla dolorosa scelta di privarsene.

La curiosità - Tutto è cominciato per "colpa" di Mario Mandzukic: la Juve aveva contattato l’Everton per piazzare il croato, gli inglesi hanno rilanciato chiedendo Kean. Mario, per ora, resta, Kean invece è ai saluti.