Juventus, Kean non si muove a gennaio. Anche se avrà poco spazio

Moise Kean, giovane attaccante della Juventus rappresentato da Mino Raiola, ha offerte per andare a giocare da diversi club di Serie A. Si era parlato del Bologna, negli ultimi giorni si sono fatte avanti anche Spal e Chievo, con il d.s. Romairone che ha espressamente chiesto il giocatore a Paratici. Ma la risposta della Juve per il momento è stata negativa: il giocatore non si muove in questa sessione di mercato. Difficile che da qui a giugno possa trovare molto spazio, ma la Juve non può permettersi in nessun modo di restare corta in nessun ruolo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.