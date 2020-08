Juventus, Kean per sfruttare la Lista B: Raiola già al lavoro per la formula

La Juventus lavora con Mino Raiola al ritorno in bianconero di Moise Kean, in uscita dall'Everton e più che disposto a tornare a Torino. L'idea è quella di acquistarlo con la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto. Il suo ritorno si rivelerebbe molto utile anche in chiave Champions League visto che il giocatore verrebbe inserito nella Lista B senza occupare posti per gli altri compagni della rosa. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.