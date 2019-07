Juventus, Kean sempre nel mirino dell'Everton: è il sostituto di Lookman

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sulle colonne del quotidiano britannico The Guardian, si parla anche dell'Interesse dell'Everton per Moise Kean. Con la cessione di Ademola Lookman ai tedeschi del Lipsia, il club di Liverpool ha individuato nel diciannovenne reduce dall'Europeo U21 il suo naturale sostituto ma i bianconeri vorrebbero ricavare 40 milioni dalla sua cessione, con una clausola per riacquistarlo in futuro.