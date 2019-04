Juventus, Kean si prende la scena: sei reti in sette gare, ululati e rinnovo

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sei reti nelle ultime sette partite. Un ruolino impressionante che spinge Moise Kean in testa alla classifica dei cannonieri italiani più prolifici dell’ultimo mese. A segno due volte con l’Udinese, e poi con Finlandia e Liechtenstein in azzurro e ancora Empoli e Cagliari in bianconero, dopo aver sfiorato la marcatura con Atletico e Genoa. Il gioiellino classe 2000 della Juventus è anche il secondo più giovane giocatore nei cinque maggiori campionato europei 2018/19 con almeno quattro gol all'attivo, dopo Jadon Sancho.

Se lo gode Massimiliano Allegri, che non perde di vista l’importanza di contenere il suo entusiasmo in questa fase di crescita, e se lo tiene stretto la Juventus, pronta a blindarlo fino al 2024: i rapporti tra il suo agente, Mino Raiola, e il vice presidente bianconero, Pavel Nedved - oltre che con Fabio Paratici – sono così saldi da non far temere chissà quali problematiche per il raggiungimento di un accordo prossimo. Posta l’esigenza del ragazzo nel trovare in futuro una maggiore continuità.

Per adesso, Kean si prende la scena. Nel bene e nel male. Tra gli abbracci dei compagni e – purtroppo – sugli ululati, i fischi e le offese di qualche spettatore del Sardegna Arena che per il secondo anno di fila, contro la Juventus, si lascia andare a comportamenti antisportivi nei giocatori di colore. Fatti che in casa Juve non tendono comunque a giustificare del tutto l’esultanza dell’attaccante dopo il gol del 2-0, al limite della provocazione.

“Kean sa che quando si fa gol si deve pensare ad esultare con la squadra. È stato un episodio, sapeva anche lui che poteva fare qualcosa di diverso – dice Bonucci – Ci sono stati dei ‘bu’ razzisti dopo il gol e Matuidi si è arrabbiato. C’è il 50% di colpe perché Kean poteva fare diversamente. Sappiamo che dobbiamo essere d’esempio”. Gli fa eco Allegri: “Oggi l’esultanza, con l’Udinese ha fatto un colpo di tacco. Bisogna avere rispetto dell’avversario”.

Capitan Chiellini, però, mete tutti in guardia: “Ha 19 anni, è un volto positivo per il calcio italiano insieme a Zaniolo e ha fatto solo una cosa: gol. Se facevo così io non sarebbe successo nulla. L’importante è che non venga preso di mira per quello che non è, perché lavora bene ed è un ragazzo serio. Sul resto si poteva evitare quello che è successo dopo. Ho rivisto le immagini, anche perché dal campo non si capisce sempre tutto, ed era fermo immobile in silenzio. Ho parlato con lui dopo la partita, sicuramente ha la vicinanza di tutti noi compagni. La reazione di Matuidi? E’ normale, non credo si possa capire bene quello che provano. Blaise è un ragazzo d’oro, non si arrabbia mai. Se ha avuto quella reazione non è impazzito. L’arbitro ha fatto il suo dovere, a questi fatti non si deve dare continuità”.