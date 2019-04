Juventus, Kean sogna il primo gol in Champions. Può essere l'allegrata

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimiliano Allegri ha parlato chiaro dopo il pari di Amsterdam: "Avremmo dovuto essere più bravi a correre alle spalle dei centrali dell’Ajax, perché loro lasciano tanto spazio". E secondo Tuttosport, la soluzione a questo problema si chiama Moise Kean. Non è per nulla scontato che il tecnico toscano decida di schierare l'ataccante italiano come titolare contro l’Ajax all’Allianz Arena, ma non è neanche da escludere. E quantomeno l’ipotesi di un spezzone di partita nel finale per Kean è da tenere in seria considerazione. L'italiano vola sull’onda dell’entusiasmo d’un 2019 che di fatto ne sta decretando la consacrazione ad alti livelli: mancherebbe solo il primo gol in Champions League, meglio ancora se da realizzare - ironia della sorte - proprio contro quell’Ajax che in inverno ha tanto pressato per provare a convincere la Juventus a farsi cedere Kean, e che ancora insisterà in estate,