Fonte: Juventus.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Soddisfazione e voglia di lavorare: c’è tutto questo nelle parole di Moise Kean, immediatamente dopo la vittoria contro l’Empoli, che porta la sua – decisiva – firma.

«Sono contento di essere il secondo più giovane ad avere segnato 8 reti in A. Sono pronto a rincorrere nuovi record». Il segreto? Il lavoro: «E’ l’unica cosa che ti aiuta a dare tanto in campo – spiega – Quello che dice il Mister è giusto: spero di diventare come i più grandi del mondo, attraverso l’impegno e il lavoro».