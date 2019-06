Juventus, Kean verso la cessione ma solo col diritto di recompra

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dal rinnovo alla probabile cessione. La Juventus ha deciso di cedere Moise Kean, con Mino Raiola alla ricerca della giusta soluzione per il proprio assistito. L'Ajax è una possibilità anche visti i contatti tra i club per De Ligt, ma anche dalla Premier League potrebbero arrivare delle offerte, soprattutto dall'Everton, interessato da settimane.

La Juve non vuole perderlo - I bianconeri però lasceranno andare il calciatore solo nel caso in cui il club interessato gli conceda il diritto di recompra. La Vecchia Signora non vuole che il calciatore esca dai propri radar e dunque dovrà trovare la strada giusta per evitare di mangiarsi le mani in futuro. A riportarlo è Il Corriere della Sera.