Juventus, Keita può arrivare a parametro zero: tutto dipende da Lotito

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In casa Juventus è viva la pista che porta a Keita Baldé Diao (22). La Lazio ha una intesa col Milan per cedere l'attaccante in scadenza contrattuale tra un anno, ma Tuttosport scrive che il calciatore spinge per trasferirsi a Torino. Se Claudio Lotito non dovesse abbassare le pretese economiche, non è da escludere che l'ex talento del Barcellona possa approdare alla corte di Max Allegri tra un anno a parametro zero.