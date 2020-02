vedi letture

Juventus, Khedira: "Di nuovo in gruppo. Oh, quanto mi mancava"

Il rientro in campo di Sami Khedira si avvicina a grandi passi e dopo essere rientrato in gruppo il centrocampista tedesco ha commentato attraverso il proprio profilo Twitter: "Tornato ad allenarmi con la squadra. Oh, quanto mi è mancata questa sensazione".