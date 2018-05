Juventus, Khedira: "Grazie per il supporto incondizionato, ora i due titoli"

Alla Roma basta un gol di Under. Espugnato 0-1 il campo del Cagliari

Successo importante della Roma nella corsa per partecipare alla prossima Champions League: i giallorossi hanno battuto 0-1 il Cagliari, espugnando la Sardegna Arena grazie al meraviglioso colpo da biliardo messo a segno dal turco Under nel primo tempo. Fondamentale per la vittoria...