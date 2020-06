Juventus, Khedira: "In Italia sono felice ma vorrei tornare a vivere in Spagna"

vedi letture

Sami Khedira sta rispondendo alle domande dei suoi tifosi su Instagram. Ecco le sue parole riportate da TuttoJuve.com:

Ti piacerebbe tornare a vivere in Spagna?

"Non è una domanda facile, sapete che sono tedesco e sono sempre felice quando sono in Germania. Ma anche qui in Italia mi sento a mio agio e ben trattato. Il cibo è delizioso, è un paese bellissimo con gente simpatica. Anche quando sono in vacanza negli Stati Uniti, mi sento molto a mio agio. Ma per me il paese più impressionante è la Spagna. Ho vissuto lì per cinque anni e ho conosciuto persone fantastiche, il paese e il cibo fantastici. Spero di avere l'opportunità di vivere di nuovo in Spagna, sono felice di aver avuto la possibilità di conoscerla".

Quanto parli italiano?

"Non posso parlare come una persona che è nata in Italia, ma credo che il mio italiano sia abbastanza buono. Capisco quasi tutto, ma non è facile per me parlarlo. Ma l'ho imparato e ogni giorno guardo la TV e i notiziari ma posso migliorare".