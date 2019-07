© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus riflette sul futuro di Sami Khedira. Come riporta Sky Sport, per il centrocampista tedesco sarebbero arrivate infatti delle offerte dalla Bundesliga e anche dal Fenerbahce. Contatti in corso, l'ex Real è uno dei possibili sacrificati per finanziare il grande colpo in attacco.