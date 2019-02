© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista Sami Khedira ha subito un'operazione per risolvere il problema al cuore: attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram, il tedesco ha fatto il punto sul proprio stato di salute: "Questa mattina sono stato operato per risolvere un'aritmia atriale. Tutto è andato perfettamente e sarò in grado di tornare al lavoro dopo un breve periodo di riposo. Grazie mille a tutti voi per i messaggi che ho apprezzato molto! Un ringraziamento speciale al Prof. Gaita. Ora sono pronto per sostenere i miei compagni di squadra per la partita di stasera".