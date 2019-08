© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come riportato da Sky Sport, Sami Khedira non è più sul mercato. Il tedesco non è infatti uno dei giocatori considerati in partenza, nonostante i numerosi contatti con dei club di Premier League prima della chiusura del mercato inglese. Ovviamente se arriverà una proposta irrinunciabile verrà presa in considerazione ,ma al momento Khedira non è in partenza.