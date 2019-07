Juventus, Khedira può rescindere senza buonuscita. E poi c'è l'Arsenal

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus sarebbe pronta al passo, per permettere un'uscita più facile: risolvere il contratto di Sami Khedira. Questo scrive TuttoJuve.com, che spiega come il tedesco - difficile da piazzare sia per l'età, 32 anni, che per il pesante ingaggio - potrebbe andare in forza all'Arsenal, che lo prenderebbe dunque a zero, e liberarsi dai bianconeri senza chiedere alcuna buonuscita. Dopo quello di Lichtsteiner, per i Gunners sarebbe dunque il secondo anno consecutivo con un acquisto gratis dalla Juve. Che a sua volta però ha fatto lo stesso, prendendo Ramsey che si svincolava dai londinesi.