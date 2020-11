Juventus, Khedira resta una spina. I bianconeri vorrebbero dirgli addio, ma non in Italia

vedi letture

Sami Khedira continua a essere una spina per la Juventus, con il giocatore che non è stato incluso nella rosa bianconera per Serie A e Champions League e non ha ancora raggiunto un accordo con il club per risolvere il proprio contratto da 5,5 milioni netti a stagione. Il giocatore vuole tenere duro e non ha intenzione di cambiare idea sulla permanenza. Ma fino a quando? Facile pensare che non farà fatica a trovare estimatori per una nuova esperienza, anche se la Juventus preferirebbe che la sua carriera non continuasse in Italia. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.