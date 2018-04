Il centrocampista della Juventus Sami Khedira smentisce la stampa d'oltreoceano, che in giornata aveva riportato alcune rivelazioni riguardanti l'ex Real Madrid e la sua certezza circa un approdo a Torino di Emre Can la prossima estate: "Sports Illustrated - ha scritto sul suo profilo twitter - ritiene io avrei detto che Emre Can andrà alla Juve. Solo una possibile spiegazione: ho un gemello segreto! Perché non so cosa farà Emre".

A Sports Illustrated source heard me confirm Emre Can is coming to @juventusfc this summer. Only one possible explanation: I am having a secret twin brother 😱🤔😂 I don't know what Emre will do next season ... #shoutouttomymum #fakenews https://t.co/AnMyf4Ho9I pic.twitter.com/oBJ8vOg1kx

— Sami Khedira (@SamiKhedira) 5 aprile 2018