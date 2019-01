"E' difficile da spiegare, questo è il calcio. Noi abbiamo fatto diversi errori, l'Atalanta invece una grande partita e ha meritato la semifinale". Queste le parole del centrocampista della Juventus Sami Khedira dopo la sconfitta con la Dea e l'eliminazione dalla Coppa Italia ai microfoni di Rai Sport. "Se questa eliminazione influirà sul campionato? No, questo tipo di partite capitano sempre nell'arco di una stagione. Abbiamo bisogno di maggior fortuna nelle gare secche in Coppa Italia o in Champions League, mentre in campionato abbiamo risolto il problema. Domenica contro la Lazio abbiamo vinto un match difficile grazie alla mentalità, stasera non ci siamo riusciti. Abbiamo commesso errori banali, l'Atalanta ci ha pressato per novanta minuti, lottando su ogni singolo pallone. Continuiamo a lavorare così".