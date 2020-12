Juventus, Khedira un lusso anche per Agnelli: si attende una chiamata da parte di Ancelotti

Sami Khedira resta un lusso da 6 milioni di euro che la Juventus non vorrebbe più doversi permettere in vista del mercato di gennaio. Il tedesco aspetta una chiamata da parte di Ancelotti e dunque dall'Everton in Premier League, mentre lo stuzzicano molto meno le ipotesi che portano in Championship con Norwich e Watford interessate al suo cartellino. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.