Juventus, Khedira: "Una vittoria per avvicinarci allo Scudetto"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il centrocampista della Juventus Sami Khedira ha commentato su Twitter la vittoria contro la Sampdoria arrivata anche grazie a un suo gol: “Grande vittoria in casa per avvicinarci allo Scudetto. Felice di aver segnato per la Juventus. Congratulazioni per il tuo primo gol per la Juventus. Howedes”.