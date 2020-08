Juventus, Kulusevski non si nasconde: "Qui voglio vincere la Champions League"

Intervista a Tuttosport per Dejan Kulusevski, nuovo giocatore della Juventus. "Non vedo l'ora di duettare con Dybala: fa magie da Playstation. Sto studiando le partite della Juventus per ambientarmi in fretta e ho sensazioni fantastiche. Il sogno? Qui voglio vincere la Champions League". E sul paragone con Pavel Nedved dice "mi lusinga: ho visto alcuni dvd su di lui, era fortissimo".