Juventus, l'addio di Higuain fa rima con minusvalenza ma Paratici prova a rimediare

La Juventus, per liberarsi di Gonzalo Higuain e voltare pagina nell'attacco da costruire per Andrea Pirlo è disposta a coprire l'intero ingaggio che avrebbe dovuto percepire la prossima stagione in bianconero. Una possibilità per provare anche a recuperare parte dei 18 milioni a bilancio magari tramite uno scambio ed evitare così una importante minusvalenza che comunque la Vecchia Signora sarebbe disposta a fare se non ci fossero altre soluzioni. A riportarlo è Tuttosport.