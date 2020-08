Juventus, l'addio di Matuidi non sarà una minusvalenza in caso di rescissione

vedi letture

L'addio di Blaise Matuidi potrebbe non portare a una minusvalenza in casa Juventus. Questo perché in caso di rescissione il valore degli ammortamenti scenderebbe di colpo a zero. Dunque se il francese dovesse risolvere il proprio contratto con i bianconeri sarebbe a bilancio a zero e non più cedibile. Per questo Matuidi probabilmente troverà un accordo e poi firmerà con l'Inter Miami.