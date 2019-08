Juventus, l'agente di Dybala è a Torino: la resa dei conti è vicina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paulo Dybala vive questi giorni da recluso nella sua abitazione di Torino in attesa di decidere se accettare la proposta del Manchester United o resistere al pressing della Juventus che lo vuole cedere nel pacchetto per arrivare a Lukaku. E' nervoso e deluso anche se ieri in serata lo ha raggiunto lo storico amico di famiglia divenuto poi suo agente Jorge Antun. A lui ha affidato questa vicenda e con lui deciderà le prossime mosse. Lunedì è atteso per le visite mediche e poi per iniziare gli allenamenti, situazione che i bianconeri vorrebbero evitare sperando in un cambio di rotta e nel sì della Joya ai Red Devils. A riportarlo è La Repubblica.