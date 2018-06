Juventus, l'Ajax fa muro per De Ligt. Raiola può aiutare i bianconeri

L'Ajax dice di no all'addio di Matthijs de Ligt. Diciotto anni, centrale difensivo olandese, gli ajacidi non mollano e non vogliono farlo partire. L'asta è però internazionale: la Juventus c'è, ricorda Tuttosport, e potrebbe far leva anche sui buoni rapporti con l'agente del ragazzo, Mino Raiola.