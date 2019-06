Juventus, l'annuncio di Sarri dopo il suo sostituto al Chelsea

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'annuncio da parte della Juventus di Maurizio Sarri come nuovo allenatore arriverà subito dopo che il Chelsea avrà sciolto le riserve sul sostituto. Sono stati i Blues a chiedere ai bianconeri di attendere qualche ora in più proprio per evitare di stare qualche giorno senza tecnico, ma a meno di scossoni inattesi nelle prossime ore l'ex Napoli siederà sulla panchina della Vecchia Signora. Per lui un biennale più opzione o un triennale a 6 milioni a stagione. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.