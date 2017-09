Juventus, l'arrivo di Emre Can rimandato al prossimo giugno

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Emre Can è stato inseguito dalla Juventus per tutta la sessione estiva del mercato. Il duttile centrocampista tedesco in forza al Liverpool era la prima scelta della dirigenza bianconera, ma i Reds non hanno mollato e sono riusciti a trattenerlo ad Anfield anche per questa stagione. La partenza, però, potrebbe essere stata rimandata solo di un anno: il giocatore, infatti, è in scadenza di contratto, e al momento non sembra affatto essere intenzionato a rinnovare. Lo riporta il The Sun.