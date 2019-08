Juventus, l'Arsenal pronto alla maxi offerta per prendere Rugani

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Torna di moda l'ipotesi Daniele Rugani per l'Arsenal, spiega l'edizione online de Il Corriere dello Sport. Il club londinese fa sul serio, è pronto a offerte importanti per portarlo a Londra: la Juventus, peraltro, è in città con il ds Paratici per gli affari col City (Cancelo-Danilo) e per le trattative con il Manchester United.