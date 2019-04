© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Più forte delle assenze. La Juventus non ferma la sua corsa inarrestabile ad uno dei tricolori più schiaccianti nella superiorità dell’epopea a tinte bianconere, passeggiando in maniera agevole è decisa sul Cagliari di Maran e facendosi beffe delle difficoltà di formazione che avevano contraddistinto la vigilia dell’incontro. Un successo che, più delle consuete conferme, è più che altro utile a proiettare sempre più Moise Kean nell’Olimpo dei giocatori più incisivi del continente rapportati alla carta d’identità, fornendo così contestualmente anche al suo procuratore Mino Raiola l’assist per arrivare a dama in una trattativa per il rinnovo contrattuale che promette di regalare colpi di scena. Di certo, oltre alla qualità del giovane protagonista, ciò che impressiona è l’attenzione capillare dell’ambiente a farlo crescere nella migliore maniera possibile. La prudenza di Allegri, le tirate d’orecchie dei veterani, sono tutti ingredienti che risulteranno fondamentali nel processo di formazione di un talento cristallino pronto a tramutarsi in campione. L’habitat è senza dubbio il migliore che si possa desiderare.