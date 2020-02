© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'impresa dell'Hellas Verona contro la Juventus non è stata affatto casuale. Mister Juric l'aveva preparata bene, benissimo: ieri sera, così come all'andata (nonostante la sconfitta per 2-1). A confermarlo, tra le altre cose, è l'interessante statistica del profilo Twitter Opta Paolo: "Le due partite di questa Serie A in cui la Juventus ha effettuato meno tiri nello specchio sono state entrambe contro il Verona (3 in entrambe le occasioni)".