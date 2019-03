© foto di www.imagephotoagency.it

Massimiliano Allegri è pronto a sfoggiare un'altra prova da "acrobata". Il tecnico bianconero, nella sua storia alla guida della Juventus, è stato spesso in bilico su un filo teso a 10 metri d'altezza, rimanendo comunque sempre in piedi. La notte del Wanda lo ha travolto, andando anche oltre, identificandolo come causa di ogni male nonostante lui sia uno dei tecnici più vincenti della storia italiana e juventina. Nel recente passato le rimonte le ha sempre dovute provare lontano da casa, a questo giro potrà farlo all'Allianz Stadium. Lui, dopo aver silenziato i social, vuol far parlare il campo. Per allontanare le voci del futuro, anche perché, in caso di addio, vuole lasciare alla sua maniera e non "nel chiacchiericcio post-disfatta". A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.