© foto di Insidefoto/Image Sport

Un ambasciatore da 31 milioni di euro a stagione. La Juventus ha convocato Cristiano Ronaldo per compattare l'ambiente dopo le difficoltà degli ultimi giorni e dopo la crisi dei rapporti tra una parte dei tifosi e la proprietà del club. Un messaggio in inglese che pare aver colpito nel segno, con la stella delle stelle che chiama a raccolta il popolo bianconero per compiere l'impresa e giocare la partita perfetta. La Curva ha cancellato lo sciopero annunciato nei giorni scorsi decidendo di stare al fianco del campionissimo portoghese e della squadra. Sarebbe stato assurdo replicare gli insulti da curva a curva ascoltati nel corso di Juventus-Udinese. Il pubblico juventino ha il compito di pareggiare i decibel del Wanda Metropolitano e CR7 questo lo sa benissimo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.