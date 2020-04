Juventus, l'operazione Tevez si può ripetere col River: Higuain in cambio di giovani

Cinque anni dopo l'operazione Tevez può ripetersi in casa Juve: l'idea sottolineata da Tuttosport sarebbe un addio di Gonzalo Higuain in direzione River Plate, prima squadra del Pipita, che sogna il suo ritorno, con Paratici che liberebbe il monte ingaggi e otterrebbe l'opzione su un paio di giovani interessanti. Esattamente quanto successo un lustro fa con il Boca per l'Apache e Rodrigo Bentancur, diventato in breve imprescindibile per Sarri dopo esserlo stato per Allegri. Nella lista delle giovani promesse del River Plate ci sono il difensore Gonzalo Montiel (23 anni), il centrocampista Santiago Sosa (20), l’attaccante Julian Alvarez (20) . Oltre al difensore Lucas Martinez Quarta (23) e alla punta Federico Girotti, già seguiti da Inter e Torino. Ma soprattutto, nel contesto che potrebbe crearsi, attenzione alla seconda squadra dove su può puntare sui difensori Tomas Lecanda e Luciano Vera (18 anni), o sul centrocampista Santiago Simon (17 anni) tutti e tre nella selezione Olimpica.